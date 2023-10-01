Факты из жизни Леонардо да Винчи, которые раскрывают его гениальность

Да Винчи вскрывал трупы людей, чтобы лучше понимать анатомию тела.
К каждой картине он относился с особым трепетом.
«Мону Лизу» до сих пор изучают.
Итальянский гений обогнал своё время на многие века вперёд, построив чертежи с "пугающей" точностью и детализацией.
Успехи Леонардо присутствуют и в медицине, ибо он составлял очень подробные чертежи анатомии человеческого тела с точными пропорциями и деталями.
Однако для этого ему приходилось не раз вскрывать трупы, чтобы максимально точечно и подробно изучить все тонкости и детали человеческого тела.
Благодаря этому он сделал тучу заметок, записей и конечно же чертежей, однако не публиковал их.
Однако многие историки утверждают, что его научные работы "обгоняли" его время на несколько сотен лет вперёд, намного превосходя все медицинские учебники и чертежи того времени.
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