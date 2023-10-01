Факты из жизни Леонардо да Винчи, которые раскрывают его гениальность

Да Винчи вскрывал трупы людей, чтобы лучше понимать анатомию тела.

К каждой картине он относился с особым трепетом.

«Мону Лизу» до сих пор изучают.

Итальянский гений обогнал своё время на многие века вперёд, построив чертежи с "пугающей" точностью и детализацией.

Успехи Леонардо присутствуют и в медицине, ибо он составлял очень подробные чертежи анатомии человеческого тела с точными пропорциями и деталями.

Однако для этого ему приходилось не раз вскрывать трупы, чтобы максимально точечно и подробно изучить все тонкости и детали человеческого тела.

Благодаря этому он сделал тучу заметок, записей и конечно же чертежей, однако не публиковал их.

Однако многие историки утверждают, что его научные работы "обгоняли" его время на несколько сотен лет вперёд, намного превосходя все медицинские учебники и чертежи того времени.