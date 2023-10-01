Совы летают бесшумно, что породило множество мифов

Такой способности нет ни у одной из известных нам птиц, за исключением совиных, конечно же. Но как же им это удаётся?

Всё дело в строении их маховых перьев. На крыльях эти перья имеют изгиб, который гасит звук трения перьев в полёте. Ко всему прочему их задняя сторона ощутимо мягче, нежели у других птиц.

Пух у сов также очень мягкий. Сами же пёрышки у них эластичные. Ну и отдельным фактором служат взмахи во время полёта, ибо совы машут крыльями очень редко и медленно.

Полёт в режиме "стелс" очень помогает им охотиться, однако когда они приближаются к потенциальной добыче, то для того, чтобы напугать и ошеломить жертву, начинают кричать и издавать громкие звуки.

Совы являются очень умелыми охотниками, которых никак не услышишь в полёте.

Однако те же, рыбные филины не обладают таким полётом, да, и собственно говоря, они в нём и не нуждаются.