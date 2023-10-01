Совы летают бесшумно, что породило множество мифов

16:03 2023-10-01
Совы летают бесшумно, что породило множество мифов

Эти ночные летающие хищники обладают очень примечательной способностью – совершенно бесшумным полётом.

Такой способности нет ни у одной из известных нам птиц, за исключением совиных, конечно же. Но как же им это удаётся?

Всё дело в строении их маховых перьев. На крыльях эти перья имеют изгиб, который гасит звук трения перьев в полёте. Ко всему прочему их задняя сторона ощутимо мягче, нежели у других птиц.

Пух у сов также очень мягкий. Сами же пёрышки у них эластичные. Ну и отдельным фактором служат взмахи во время полёта, ибо совы машут крыльями очень редко и медленно.

Полёт в режиме "стелс" очень помогает им охотиться, однако когда они приближаются к потенциальной добыче, то для того, чтобы напугать и ошеломить жертву, начинают кричать и издавать громкие звуки.

Совы являются очень умелыми охотниками, которых никак не услышишь в полёте.

Однако те же, рыбные филины не обладают таким полётом, да, и собственно говоря, они в нём и не нуждаются.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Репина
18:13

Светлана Репина

Австралийским врачам впервые удалось вылечить пациента от заражения «черной ножкой»

Австралийским врачам впервые удалось вылечить пациента от заражения «черной ножкой»

Женщина в Австралии стала третьим известным человеком, заразившимся видом бактерий, который обычно вызывает смертельную болезнь «черная нога» у крупного рогатого скота и овец.
Светлана Игнатьева
18:10

Светлана Игнатьева

Валерия рассказала о разводе с Пригожиным

Валерия рассказала о разводе с Пригожиным

Певица заявила, что разведется с продюсером, если обнаружит с его стороны обман и измену.
Светлана Репина
18:08

Светлана Репина

80% выведенных из эксплуатации угольных электростанций Америки могут стать ядерными реакторами

80% выведенных из эксплуатации угольных электростанций Америки могут стать ядерными реакторами

Отчет Министерства энергетики США за 2022 год показывает, что 80% выведенных из эксплуатации или действующих угольных электростанций страны подходят для размещения современных ядерных реакторов.
Светлана Репина
18:05

Светлана Репина

Шанхаю грозит первый ипотечный бойкот

Шанхаю грозит первый ипотечный бойкот

Люди, которые согласились купить дома в строящемся жилом комплексе в центре Шанхая, выразили тревогу по поводу темпов строительства, которое возобновилось месяц назад.
Светлана Репина
18:01

Светлана Репина

Посольство Афганистана в Индии закрывается из-за нехватки дипломатической поддержки и персонала

Посольство Афганистана в Индии закрывается из-за нехватки дипломатической поддержки и персонала

Посольство Афганистана в Индии заявило о своем закрытии с 1 октября из-за отсутствия дипломатической поддержки в Индии и признанного правительства в Кабуле.
Храмова Оксана
17:48

Храмова Оксана

История дерзкого миллиардера Говарда Хьюза, который смело воплощал в жизнь самые безумные идеи, но смертельно боялся микробов

История дерзкого миллиардера Говарда Хьюза, который смело воплощал в жизнь самые безумные идеи, но смертельно боялся микробов

Богатейший человек на планете, выдающийся предприниматель и гениальный изобретатель - неподражаемый Говард Хьюз к концу жизни превратился в настоящего психопата и умер в одиночестве, совсем ослабленным и больным.
Светлана Репина
17:37

Светлана Репина

Экстремальная жара в Австралии увеличила риск лесных пожаров

Экстремальная жара в Австралии увеличила риск лесных пожаров

Юго-восток Австралии в воскресенье накрыла жара, которая повысила риск лесных пожаров и вынудила власти ввести запреты на разжигание огня на больших территориях штата Новый Южный Уэльс.