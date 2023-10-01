Чикаго держит сотни мигрантов в аэропортах в ожидании приютов и палаток

Они спят на картонных подушках на полу и пользуются общими туалетами в аэропорту. За их перемещениями следит частная фирма.

Как Нью-Йорк и другие города, Чикаго изо всех сил пытается разместить просителей убежища, медленно перемещая людей из временных помещений в приюты, а в ближайшем будущем — в палатки.

Некоторые мигранты остаются в аэропорту неделями, затем их переводят в полицейские участки или им удается проникнуть в несколько доступных приютов.

В течение нескольких недель Чикаго планирует развернуть утепленные палатки, как уже сделали в Нью-Йорке.