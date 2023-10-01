Роберт Кеннеди-младший будет баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат

16:07 2023-10-01
Роберт Кеннеди-младший будет баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат

Кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший объявит, что баллотируется как независимый кандидат вместо того, чтобы добиваться отстранения президента Джо Байдена от Демократической партии, что может осложнить выборы 2024 года.

Кеннеди разместил на YouTube видео с просьбой к американцам присоединиться к нему для «важного объявления» в Филадельфии 9 октября.

«Я буду говорить о кардинальных переменах в американской политике», - сказал он, осуждая коррупцию в обеих партиях.

Кеннеди является племянником бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, убитого в 1963 году, и сыном бывшего сенатора США Роберта Ф. Кеннеди, который был убит в 1968 году во время его собственной президентской кампании.

В апреле Кеннеди заявил, что бросит вызов Байдену в борьбе за выдвижение от Демократической партии против кандидата от Республиканской партии.

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