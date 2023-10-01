Роберт Кеннеди-младший будет баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат

Кеннеди разместил на YouTube видео с просьбой к американцам присоединиться к нему для «важного объявления» в Филадельфии 9 октября.

«Я буду говорить о кардинальных переменах в американской политике», - сказал он, осуждая коррупцию в обеих партиях.

Кеннеди является племянником бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, убитого в 1963 году, и сыном бывшего сенатора США Роберта Ф. Кеннеди, который был убит в 1968 году во время его собственной президентской кампании.

В апреле Кеннеди заявил, что бросит вызов Байдену в борьбе за выдвижение от Демократической партии против кандидата от Республиканской партии.