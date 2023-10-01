Первой супругой Илона Маска была девушка по имени Джастин Уилсон

16:09 2023-10-01
Первой супругой Илона Маска была девушка по имени Джастин Уилсон

С будущей писательницей Илон Маск познакомился, когда учился в вузе в Канаде. Джастин была образованной и скромной, чем и покорила своего будущего мужа.

Но она была не так проста, поэтому Маску пришлось попотеть, чтобы сначала расположить блондинку к себе, а затем и окольцевать.

Илон Маск пригласил мисс Уилсон на первое свидание в кафе поесть мороженого. Но та ответила отказом, сославшись на поход в библиотеку. Однако настоящего мужчину, когда ему в душу запала девушка, так просто не остановить, и он это сразу доказал. Через несколько минут после отказа Илон пришел к девушке и принес мороженое с собой.

Добивался он Джастин долго, причем сдаваться не собирался, присылал ей цветы. А покорил свою возлюбленную тем, что отправлял ее на шопинг со своей кредиткой. Но предлагал он ей купить не пару туфель или новое платье, а книги, которые она захочет.

Предложение Илон Маск своей первой жене сделал в 2000 году.

Вскоре у них родился первый ребенок – мальчик по имени Невада. Но младенец не прожил и десяти дней, так как его дыхание остановилось во сне.

Это очень грустное событие, и нередко после этого пары распадаются. Но Джастин и Илон пошли другим путем.

Пара решила обратиться к репродуктивным технологиям, и в 2004 году у них родилась двойня – Ксавьер и Гриффин, а в 2006 году – тройняшки Кай, Дэмиан и Саксон.

Их семью можно было назвать счастливой, но они расстались.

Джастин позже рассказывала, что причиной стало то, что Маск ее хоть и любил, но она для него всегда оставалась на втором месте. Главной любовью изобретателя была работа.

Еще одной причиной разрыва стало то, что они имели разные взгляды на семью.

Илон Маск придерживался более традиционных взглядов, хотел, чтобы Джастин играла роль домохозяйки, матери и жены. Но она была амбициозной писательницей, и просто сидение дома ее не устраивало. В 2008 году пара объявила о разводе.

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