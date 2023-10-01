Северная Корея обвинила США в террористическом акте против посольства Кубы

Представитель МИД Северной Кореи заявил, что США пренебрегли обеспечением безопасности кубинской миссии и стремились только включить страны, которые им не нравятся, такие как Куба, в свой список государств-спонсоров терроризма.

24 сентября неизвестный напал на посольство с двумя коктейлями Молотова. Никто не пострадал и существенных повреждений не было.

Представитель северокорейского ведомства считает, что существует закономерность, поскольку он последовал за инцидентом в том же посольстве в 2020 году, когда кто-то выстрелил по зданию из винтовки.

По его мнению, это доказывает, что вышеупомянутые инциденты были совершены, очевидно, при молчаливом попустительстве администрации США.