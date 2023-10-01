В октябре 2016 Ким Кардашьян была ограблена вооруженными злоумышленниками в номере парижского отеля

Хотя Кардашьян не пострадала, она не знала, что так будет, и опасалась за свою жизнь.

В одном из выпусков программы "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом, Кардашьян рассказала о своих переживаниях во время этого происшествия:

Столько всего проносится в голове. Я смотрела все шоу "CSI" на планете. И вот на какую-то долю секунды я подумала: "Посмотри ему в глаза. Какого цвета у него глаза и волосы?"

Один из грабителей, Юнис Аббас, был впоследствии пойман, поскольку были найдены следы его ДНК.

Аббас наблюдал за тем, как Кардашьян выставляет напоказ свое богатство в социальных сетях, а триггером толкнувшим его на преступление стало то, что он увидел, как Ким бросила бриллиант в бассейн в одном из эпизодов программы "Семейство Кардашьян".

Он решил, что ей все равно не нужны все эти деньги.

Грабитель рассказал Vice:

Поскольку она выбрасывала деньги, я был там, чтобы забрать их, и все". Виновен ли я? Нет, мне все равно.