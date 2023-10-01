В октябре 2016 Ким Кардашьян была ограблена вооруженными злоумышленниками в номере парижского отеля

16:20 2023-10-01
В октябре 2016 Ким Кардашьян была ограблена вооруженными злоумышленниками в номере парижского отеля

Как следует из полицейского протокола, полученного французской газетой Le Journal du Dimanche, грабители ее насильно удерживали в ванной комнате и завладели ценностями на миллионы долларов, после чего скрылись.

Хотя Кардашьян не пострадала, она не знала, что так будет, и опасалась за свою жизнь.

В одном из выпусков программы "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом, Кардашьян рассказала о своих переживаниях во время этого происшествия:

Столько всего проносится в голове. Я смотрела все шоу "CSI" на планете. И вот на какую-то долю секунды я подумала: "Посмотри ему в глаза. Какого цвета у него глаза и волосы?"

Один из грабителей, Юнис Аббас, был впоследствии пойман, поскольку были найдены следы его ДНК.

Аббас наблюдал за тем, как Кардашьян выставляет напоказ свое богатство в социальных сетях, а триггером толкнувшим его на преступление стало то, что он увидел, как Ким бросила бриллиант в бассейн в одном из эпизодов программы "Семейство Кардашьян".

Он решил, что ей все равно не нужны все эти деньги.

Грабитель рассказал Vice:

Поскольку она выбрасывала деньги, я был там, чтобы забрать их, и все". Виновен ли я? Нет, мне все равно.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Репина
18:13

Светлана Репина

Австралийским врачам впервые удалось вылечить пациента от заражения «черной ножкой»

Австралийским врачам впервые удалось вылечить пациента от заражения «черной ножкой»

Женщина в Австралии стала третьим известным человеком, заразившимся видом бактерий, который обычно вызывает смертельную болезнь «черная нога» у крупного рогатого скота и овец.
Светлана Игнатьева
18:10

Светлана Игнатьева

Валерия рассказала о разводе с Пригожиным

Валерия рассказала о разводе с Пригожиным

Певица заявила, что разведется с продюсером, если обнаружит с его стороны обман и измену.
Светлана Репина
18:08

Светлана Репина

80% выведенных из эксплуатации угольных электростанций Америки могут стать ядерными реакторами

80% выведенных из эксплуатации угольных электростанций Америки могут стать ядерными реакторами

Отчет Министерства энергетики США за 2022 год показывает, что 80% выведенных из эксплуатации или действующих угольных электростанций страны подходят для размещения современных ядерных реакторов.
Светлана Репина
18:05

Светлана Репина

Шанхаю грозит первый ипотечный бойкот

Шанхаю грозит первый ипотечный бойкот

Люди, которые согласились купить дома в строящемся жилом комплексе в центре Шанхая, выразили тревогу по поводу темпов строительства, которое возобновилось месяц назад.
Светлана Репина
18:01

Светлана Репина

Посольство Афганистана в Индии закрывается из-за нехватки дипломатической поддержки и персонала

Посольство Афганистана в Индии закрывается из-за нехватки дипломатической поддержки и персонала

Посольство Афганистана в Индии заявило о своем закрытии с 1 октября из-за отсутствия дипломатической поддержки в Индии и признанного правительства в Кабуле.
Храмова Оксана
17:48

Храмова Оксана

История дерзкого миллиардера Говарда Хьюза, который смело воплощал в жизнь самые безумные идеи, но смертельно боялся микробов

История дерзкого миллиардера Говарда Хьюза, который смело воплощал в жизнь самые безумные идеи, но смертельно боялся микробов

Богатейший человек на планете, выдающийся предприниматель и гениальный изобретатель - неподражаемый Говард Хьюз к концу жизни превратился в настоящего психопата и умер в одиночестве, совсем ослабленным и больным.
Светлана Репина
17:37

Светлана Репина

Экстремальная жара в Австралии увеличила риск лесных пожаров

Экстремальная жара в Австралии увеличила риск лесных пожаров

Юго-восток Австралии в воскресенье накрыла жара, которая повысила риск лесных пожаров и вынудила власти ввести запреты на разжигание огня на больших территориях штата Новый Южный Уэльс.