Жена актера Сергея Жигунова сорвалась из-за Анастасии Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов сегодня женат на Виктории Ворожбит. Но некоторые называют женщину копией Анастасии Заворотнюк, с которой звезда ранее был в отношениях, сообщает КП.

Ворожбит от такого сравнения не в восторге. Жена Сергея Жигунова недавно даже сорвалась из-за сравнения с этой актрисой. Она довольно резко осадила фолловеров, написав в соцсетях:

Я похожа на себя, маму и папу.

Жигунов и Ворожбит познакомилась во время кинофестиваля в Южно-Сахалинске. У пары случился роман, оба в тот момент были женаты. Влюбленные после разводов в 2021-м году поженились.

При этом некоторые поклонники полагают, будто Виктория стала для кумира некой заменой его настоящей любви. По их мнению, таковой для звезды сериала «Гардемарины, вперед!» была Анастасия Заворотнюк.