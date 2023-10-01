Жена актера Сергея Жигунова сорвалась из-за Анастасии Заворотнюк

16:24 2023-10-01
Жена актера Сергея Жигунова сорвалась из-за Анастасии Заворотнюк

Журналистка Виктория Ворожбит не любит, когда ее сравнивают с бывшей избранницей ее супруга.

Актер Сергей Жигунов сегодня женат на Виктории Ворожбит. Но некоторые называют женщину копией Анастасии Заворотнюк, с которой звезда ранее был в отношениях, сообщает КП.

Ворожбит от такого сравнения не в восторге. Жена Сергея Жигунова недавно даже сорвалась из-за сравнения с этой актрисой. Она довольно резко осадила фолловеров, написав в соцсетях:

Я похожа на себя, маму и папу.

Жигунов и Ворожбит познакомилась во время кинофестиваля в Южно-Сахалинске. У пары случился роман, оба в тот момент были женаты. Влюбленные после разводов в 2021-м году поженились.

При этом некоторые поклонники полагают, будто Виктория стала для кумира некой заменой его настоящей любви. По их мнению, таковой для звезды сериала «Гардемарины, вперед!» была Анастасия Заворотнюк.

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