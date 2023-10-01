Юлия Винс – российская пауэрлифтинша с огромными мускулами, и миловидным личиком

Она сильно увлекалась музыкой и учёбой в школе.

Однако в 15 лет девушка полностью ушла в спорт, с целью стать увереннее и сильнее.

Широкую известность девушка обрела в 2012 году, когда в интернете появились её первые фотографии после трансформации.

В 2014 году Юлия получила мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу, собрав по итогу трёх движений 440 кг.

Сегодня Юлии 24 года и она продолжает усердно тренироваться.