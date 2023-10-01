Бригита Брезовац – спортсменка из Словении: В юности она была очень худой

Увидев на стене фото накаченных девушек, она была шокирована их мышечной массой, и решила со временем добиться такого же уровня.

Лучшими силовыми результатами Бригиты были 160 кг в приседаниях и становой тяге, а также 110 кг в жиме лежа.

В лучшей соревновательной форме размер ее руки составлял 41 см, бедра 62 см.

На данный момент девушка полностью оставила карьеру бодибилдерши и живёт в своё удовольствие.