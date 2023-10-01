Суд Таиланда отказал в освобождении под залог адвоката, призывавшего к реформе монархии

16:55 2023-10-01
Суд Таиланда отказал в освобождении под залог адвоката, призывавшего к реформе монархии

Суд Таиланда отказал в освобождении под залог адвоката-активиста, приговоренного к четырем годам тюремного заключения за оскорбления короля.

39-летний адвокат по правам человека Арнон Нампа широко известен своим выступлением во время продемократических протестов в 2020 году, когда он нарушил табу, призвав к публичным дебатам о роли могущественного короля Таиланда.

Ему был вынесен приговор по первому из 14 дел, в которых утверждается, что он нарушил статью 112 уголовного кодекса об оскорблениях короля.

Решение об отказе в освобождении под залог суд объяснил опасениями, что Нампа сбежит.

Закон Таиланда об оскорблении величества защищает дворец от критики и предусматривает максимальное тюремное заключение сроком до 15 лет за каждое предполагаемое оскорбление монархии.

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