Польская оппозиция проводит многотысячную акцию протеста в Варшаве

17:00 2023-10-01
Польская оппозиция проводит многотысячную акцию протеста в Варшаве

Десятки тысяч людей собрались на митинг оппозиции в Варшаве в воскресенье, за две недели до выборов, которые, по мнению либеральной Гражданской платформы, могут решить будущее Польши в Европейском Союзе и ее демократическое положение.

Опросы общественного мнения показывают, что националистическое правительство «Закона и Справедливости» может выиграть голосование.

Но партия может с трудом сформировать большинство на фоне недовольства некоторых политиков ростом стоимости жизни и обеспокоенности по поводу разрушения демократических правил.

Оппозиция надеется, что воскресный марш станет крупнейшим за последние десятилетия и побудит избирателей принять участие в выборах.

Общественная телекомпания TVP, которая, по словам независимых обозревателей СМИ, стала рупором правительства при правлении ПиС, со ссылкой на полицию сообщила, что около 100 000 человек присоединились к воскресному маршу.

Оппозиционный политики Дональд Туск заявил, что в акции участвует около миллиона человек.

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