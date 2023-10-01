Польская оппозиция проводит многотысячную акцию протеста в Варшаве

Опросы общественного мнения показывают, что националистическое правительство «Закона и Справедливости» может выиграть голосование.

Но партия может с трудом сформировать большинство на фоне недовольства некоторых политиков ростом стоимости жизни и обеспокоенности по поводу разрушения демократических правил.

Оппозиция надеется, что воскресный марш станет крупнейшим за последние десятилетия и побудит избирателей принять участие в выборах.

Общественная телекомпания TVP, которая, по словам независимых обозревателей СМИ, стала рупором правительства при правлении ПиС, со ссылкой на полицию сообщила, что около 100 000 человек присоединились к воскресному маршу.

Оппозиционный политики Дональд Туск заявил, что в акции участвует около миллиона человек.