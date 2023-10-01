Бен Аффлек поссорился с Дженнифер Лопес и вернулся к экс-жене

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек бурно выясняли свои отношения в автомобиле. Папарацци удалось запечатлеть этот момент, сообщает Космополитен.

Супруги находились в авто вдвоем, при этом за рулем был Бен. Актер что-то активно доказывал жене, с лица которой не сходило скептическое выражение. Аффлек же очень эмоционально пытался выразить свои мысли. Со стороны беседа звезд казалась очень напряженной.

Позднее артист был замечен уже в одиночестве. Бен пошел в заведение с фастфудом, и его засняли уличные фотографы. Как известно, Лопес настаивает, чтобы муж правильно питался и вел здоровый образ жизни.

По всей вероятности, Аффлек устроил себе чит-мил, чтобы успокоиться после бурного выяснения отношений с певицей.

Затем артист воссоединился со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер. Бывшие встретились вместе с общим сыном Сэмюэлем. Бен при этом пребывал в расслабленном состоянии, и с лица актера не сходило умиротворенное выражение, пишут СМИ.