Бен Аффлек поссорился с Дженнифер Лопес и вернулся к экс-жене

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек бурно выясняли свои отношения в автомобиле. Папарацци удалось запечатлеть этот момент, сообщает Космополитен.
Супруги находились в авто вдвоем, при этом за рулем был Бен. Актер что-то активно доказывал жене, с лица которой не сходило скептическое выражение. Аффлек же очень эмоционально пытался выразить свои мысли. Со стороны беседа звезд казалась очень напряженной.
Позднее артист был замечен уже в одиночестве. Бен пошел в заведение с фастфудом, и его засняли уличные фотографы. Как известно, Лопес настаивает, чтобы муж правильно питался и вел здоровый образ жизни.
По всей вероятности, Аффлек устроил себе чит-мил, чтобы успокоиться после бурного выяснения отношений с певицей.
Затем артист воссоединился со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер. Бывшие встретились вместе с общим сыном Сэмюэлем. Бен при этом пребывал в расслабленном состоянии, и с лица актера не сходило умиротворенное выражение, пишут СМИ.
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