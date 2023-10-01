Мигранты, живущие в палатках, присоединились к протесту против высоких цен на жилье в Португалии

Португалия — одна из беднейших стран Западной Европы со средней месячной заработной платой около 1200 евро (1268 долларов США), а рост арендной платы в Лиссабоне на 65% с начала туристического бума в 2015 году сделал квартиры недоступными для многих.

По данным специалистов по жилищным данным Confidencial Imobiliario, за этот период цены продажи взлетели на 137%.

Мигранты и другие незанятые работники особенно уязвимы. По данным Миграционной обсерватории, бразильцы, составляющие 40% сообщества мигрантов Португалии, в среднем зарабатывают примерно на 20% меньше, чем португальцы.

Многие получают меньше официальной ежемесячной минимальной зарплаты в 760 евро.