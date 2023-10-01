Байден разозлил все стороны сокращением плана бурения нефти на море

17:15 2023-10-01
Байден разозлил все стороны сокращением плана бурения нефти на море

План администрации Байдена по сокращению лизинга морской нефти и газа вызвал критику как со стороны представителей отрасли ископаемого топлива, так и со стороны экологов.

Энергетические компании заявили, что это повысит цены на топливо, а зеленые утверждают, что это подрывает усилия по остановке глобального потепления.

Эрик Милито, президент Национальной ассоциации океанской промышленности, которая представляет морских разработчиков нефти и газа, заявил, что это полный провал для страны, который повысит цены на газ, уничтожит рабочие места на побережье Мексиканского залива и сделает США более зависимыми от импорта нефти.

По данным правительства, на долю Мексиканского залива приходится около 15% добычи сырой нефти в США. По данным Бюро управления энергией океана, между выдачей лицензии на добычу нефти может пройти от 4 до 10 лет.

Белый дом стремится сбалансировать национальную энергетическую безопасность с необходимостью сокращения выбросов парниковых газов для борьбы с изменением климата. 

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