Студентку из Нью-Йорка задержали в Дубае на несколько месяцев за прикосновение к охраннику аэропорта

Она ехала с подругой из Стамбула, у них была 10-часовая пересадка в Дубае. Когда девушка проходила проверку безопасности, сотрудники аэропорта сказали ей, что ей нужно снять предписанный врачом корсет для тренировки талии.

Она согласилась, и ее провели в кабинку с женщинами-сотрудницами службы безопасности, которые были достаточно грубыми.

Пытаясь самостоятельно надеть тренажер (а для этого требуется два человека), она плакала и просила о помощи. Сотрудники службы безопасности не помогли и заблокировали ей выход, после чего Поланко Де Лос Сантос слегка толкнула одну из них, чтобы она могла позвать на помощь подругу.

Хотя обыск завершился успешно, чиновники сказали ей, что она будет задержана за прикосновение к женщине-таможеннику, и продержали ее несколько часов, пока они подавали жалобу. В результате девушку задержали на несколько месяцев.