Студентку из Нью-Йорка задержали в Дубае на несколько месяцев за прикосновение к охраннику аэропорта

17:21 2023-10-01
Студентку из Нью-Йорка задержали в Дубае на несколько месяцев за прикосновение к охраннику аэропорта

21-летняя студентка нью-йоркского колледжа Элизабет Поланко Де Лос Сантос была задержана в Дубае после того, как сотрудники аэропорта обвинили ее в нападении и оскорблении.

Она ехала с подругой из Стамбула, у них была 10-часовая пересадка в Дубае. Когда девушка проходила проверку безопасности, сотрудники аэропорта сказали ей, что ей нужно снять предписанный врачом корсет для тренировки талии.

Она согласилась, и ее провели в кабинку с женщинами-сотрудницами службы безопасности, которые были достаточно грубыми.

Пытаясь самостоятельно надеть тренажер (а для этого требуется два человека), она плакала и просила о помощи. Сотрудники службы безопасности не помогли и заблокировали ей выход, после чего Поланко Де Лос Сантос слегка толкнула одну из них, чтобы она могла позвать на помощь подругу.

Хотя обыск завершился успешно, чиновники сказали ей, что она будет задержана за прикосновение к женщине-таможеннику, и продержали ее несколько часов, пока они подавали жалобу. В результате девушку задержали на несколько месяцев.

Светлана Репина
18:13

Светлана Репина

Австралийским врачам впервые удалось вылечить пациента от заражения «черной ножкой»

Австралийским врачам впервые удалось вылечить пациента от заражения «черной ножкой»

Женщина в Австралии стала третьим известным человеком, заразившимся видом бактерий, который обычно вызывает смертельную болезнь «черная нога» у крупного рогатого скота и овец.
Светлана Игнатьева
18:10

Светлана Игнатьева

Валерия рассказала о разводе с Пригожиным

Валерия рассказала о разводе с Пригожиным

Певица заявила, что разведется с продюсером, если обнаружит с его стороны обман и измену.
Светлана Репина
18:08

Светлана Репина

80% выведенных из эксплуатации угольных электростанций Америки могут стать ядерными реакторами

80% выведенных из эксплуатации угольных электростанций Америки могут стать ядерными реакторами

Отчет Министерства энергетики США за 2022 год показывает, что 80% выведенных из эксплуатации или действующих угольных электростанций страны подходят для размещения современных ядерных реакторов.
Светлана Репина
18:05

Светлана Репина

Шанхаю грозит первый ипотечный бойкот

Шанхаю грозит первый ипотечный бойкот

Люди, которые согласились купить дома в строящемся жилом комплексе в центре Шанхая, выразили тревогу по поводу темпов строительства, которое возобновилось месяц назад.
Светлана Репина
18:01

Светлана Репина

Посольство Афганистана в Индии закрывается из-за нехватки дипломатической поддержки и персонала

Посольство Афганистана в Индии закрывается из-за нехватки дипломатической поддержки и персонала

Посольство Афганистана в Индии заявило о своем закрытии с 1 октября из-за отсутствия дипломатической поддержки в Индии и признанного правительства в Кабуле.
Храмова Оксана
17:48

Храмова Оксана

История дерзкого миллиардера Говарда Хьюза, который смело воплощал в жизнь самые безумные идеи, но смертельно боялся микробов

История дерзкого миллиардера Говарда Хьюза, который смело воплощал в жизнь самые безумные идеи, но смертельно боялся микробов

Богатейший человек на планете, выдающийся предприниматель и гениальный изобретатель - неподражаемый Говард Хьюз к концу жизни превратился в настоящего психопата и умер в одиночестве, совсем ослабленным и больным.
Светлана Репина
17:37

Светлана Репина

Экстремальная жара в Австралии увеличила риск лесных пожаров

Экстремальная жара в Австралии увеличила риск лесных пожаров

Юго-восток Австралии в воскресенье накрыла жара, которая повысила риск лесных пожаров и вынудила власти ввести запреты на разжигание огня на больших территориях штата Новый Южный Уэльс.