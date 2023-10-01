На выборах в Словакии победила левая партия бывшего премьер-министра

17:25 2023-10-01
На выборах в Словакии победила левая партия бывшего премьер-министра

Бывший премьер-министр Роберт Фицо и его левая партия одержали победу на досрочных парламентских выборах в Словакии.

Фицо и его партия «Смер» («Направление») получили 22,9% голосов. Он уже заявил, что готов начать переговоры с другими партиями о формировании коалиционного правительства, как только президент Зузана Чапутова попросит его об этом.

59-летний Фицо пообещал прекратить военную поддержку Словакией Украины, если его попытка вернуться к власти увенчается успехом.

Президент традиционно просит победителя выборов попытаться сформировать правительство, поэтому Фицо, скорее всего, снова станет премьер-министром. Он занимал пост премьер-министра в 2006–2010 годах и снова в 2012–2018 годах. 

Поскольку ни одна партия не получила большинства мест в Словакии, необходимо будет сформировать коалиционное правительство.

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