Максиму Галкину опять перекрыли выступление в Казахстане

Проблемы с выступлениями в Казахстане у мужа Аллы Пугачевой возникают не впервые. Летом активисты страны подняли тревогу, пытаясь запретить выступления шоумена на госуровне.

Но, как сообщает СтарХит, Галкин тогда сумел отстоять октябрьские концерты в Алматы и Астане. Как стало известно изданию, они все-таки не состоятся. Максим, по всей вероятности, не верит, что причиной отмен стали именно те причины, которые ему озвучили.

У меня через неделю два концерта в Казахстане. Уже все билеты проданы, залы большие, многие зрители летят из других городов.

Тут выясняется, что в один и тот же день в Астане и Алматы появляются проблемы. В одном зале ломается водопровод, в другом механика сцены.

Оба зала поэтому хором из-за двухнедельного ремонта отменяют мои концерты! Что это? В связи с этим возникают мысли: могу ли я помочь этим залам с ремонтом? Может быть, успеем?

Очень уж хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, дадут ли залы сразу другие даты? Если да, не стоит ли заранее проверить на эти даты и канализацию? — пожаловался иноагент в личном блоге.