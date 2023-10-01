Максиму Галкину опять перекрыли выступление в Казахстане

17:29 2023-10-01
Максиму Галкину опять перекрыли выступление в Казахстане

Артист не верит, что причиной отмен стали именно именно те, что ему озвучили концертные площадки, где планировались концерты.

Проблемы с выступлениями в Казахстане у мужа Аллы Пугачевой возникают не впервые. Летом активисты страны подняли тревогу, пытаясь запретить выступления шоумена на госуровне.

Но, как сообщает СтарХит, Галкин тогда сумел отстоять октябрьские концерты в Алматы и Астане. Как стало известно изданию, они все-таки не состоятся. Максим, по всей вероятности, не верит, что причиной отмен стали именно те причины, которые ему озвучили.

У меня через неделю два концерта в Казахстане. Уже все билеты проданы, залы большие, многие зрители летят из других городов. 

Тут выясняется, что в один и тот же день в Астане и Алматы появляются проблемы. В одном зале ломается водопровод, в другом механика сцены.

Оба зала поэтому хором из-за двухнедельного ремонта отменяют мои концерты! Что это? В связи с этим возникают мысли: могу ли я помочь этим залам с ремонтом? Может быть, успеем?

Очень уж хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, дадут ли залы сразу другие даты? Если да, не стоит ли заранее проверить на эти даты и канализацию? — пожаловался иноагент в личном блоге.

Организатор выступлений также уверяет, что о ситуации их никто даже не уведомил. Они могут расценивать заявления концертных площадок в соцсетях, как намеренную попытку срыва концертов.

По райдеру все условия выполнены, предпосылок к отмене со стороны артиста никаких нет. Все нужные разрешения получены, договоры подписаны, — уточнила сторона пародиста.

Мнения комментаторов разделились. Если одни поддерживают Максима и советуют ему не опускать руки, добиваться справедливости, то другие советуют Галкину оставаться в Израиле и оставить Казахстан в покое.  

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