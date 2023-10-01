Mercedes Benz анонсировал новый электромобиль с инновационной функцией

17:29 2023-10-01
Mercedes Benz анонсировал новый электромобиль с инновационной функцией

Mercedes-Benz представил новый концептуальный электромобиль Vision EQXX на выставке Consumer Electronics Show 2022.

Благодаря удивительным усовершенствованиям аэродинамики коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до 0,17, что сделало его самым аэродинамичным автомобилем из когда-либо созданных. Обычный электрокар находится в диапазоне от 0,3 до 0,4.

Улучшенная аэродинамика в сочетании с более легкой на 30% батареей емкостью 100 киловатт-часов позволяет EQXX проезжать более 620 миль на одной зарядке.

Солнечные панели покрывают крышу и заднее окно, но преобразуются только в 12-вольтовую энергию, которая в значительной степени покрывает внутренние системы автомобиля.

Солнечные панели не увеличивают пробег автомобиля, как недавно анонсированный Lightyear, но они все равно экономят энергию.

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