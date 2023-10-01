Mercedes Benz анонсировал новый электромобиль с инновационной функцией

Благодаря удивительным усовершенствованиям аэродинамики коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до 0,17, что сделало его самым аэродинамичным автомобилем из когда-либо созданных. Обычный электрокар находится в диапазоне от 0,3 до 0,4.

Улучшенная аэродинамика в сочетании с более легкой на 30% батареей емкостью 100 киловатт-часов позволяет EQXX проезжать более 620 миль на одной зарядке.

Солнечные панели покрывают крышу и заднее окно, но преобразуются только в 12-вольтовую энергию, которая в значительной степени покрывает внутренние системы автомобиля.

Солнечные панели не увеличивают пробег автомобиля, как недавно анонсированный Lightyear, но они все равно экономят энергию.