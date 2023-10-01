В США победители лотерей не могут получить выигранные деньги

17:33 2023-10-01
В США победители лотерей не могут получить выигранные деньги

FOX 35 News продолжает получать сообщения от победителей лотереи, которые не могут забрать свой выигрыш. Им говорят, что это потому, что во время пандемии им переплатили по пособиям по безработице.

Кэтлин Ламберт после того, как она и ее муж выиграли скретч-билет на 1000 долларов, рассказала, что им отказали в выплате.

После выигрыша в лотерею семьяполучила письмо от FloridaCommerce, в котором говорилось, что они задолжали 1200 долларов, которые, по их словам, были переплачены много лет назад.

Ламберт рассказала FOX 35, что агентство связалось с ним много лет назад и сообщило, что ему переплатили на 275 долларов, и что он уже вернул эти деньги. Они не помнят, что у них были какие-то выплаты и долги.

Ламберт — второй человек, обратившийся на канал FOX 35 с подобной проблемой. Элизабет Торнтон из Киссимми рассказала FOX 35, что не может претендовать на выигранные ею 2900 долларов из-за переплаты по безработице.

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