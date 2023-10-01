В США победители лотерей не могут получить выигранные деньги

Кэтлин Ламберт после того, как она и ее муж выиграли скретч-билет на 1000 долларов, рассказала, что им отказали в выплате.

После выигрыша в лотерею семьяполучила письмо от FloridaCommerce, в котором говорилось, что они задолжали 1200 долларов, которые, по их словам, были переплачены много лет назад.

Ламберт рассказала FOX 35, что агентство связалось с ним много лет назад и сообщило, что ему переплатили на 275 долларов, и что он уже вернул эти деньги. Они не помнят, что у них были какие-то выплаты и долги.

Ламберт — второй человек, обратившийся на канал FOX 35 с подобной проблемой. Элизабет Торнтон из Киссимми рассказала FOX 35, что не может претендовать на выигранные ею 2900 долларов из-за переплаты по безработице.