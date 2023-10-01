Экстремальная жара в Австралии увеличила риск лесных пожаров

17:37 2023-10-01
Экстремальная жара в Австралии увеличила риск лесных пожаров

Юго-восток Австралии в воскресенье накрыла жара, которая повысила риск лесных пожаров и вынудила власти ввести запреты на разжигание огня на больших территориях штата Новый Южный Уэльс.

В некоторых районах температура будет на 12 градусов по Цельсию  выше средней, а в Сиднее, столице самого густонаселенного штата Австралии Новый Южный Уэльс, температура достигнет 36 градусов по Цельсию.

Австралия сталкивается с сезоном лесных пожаров высокого риска после наступления погодного явления Эль-Ниньо, которое обычно связано с экстремальными явлениями, такими как лесные пожары, циклоны и засухи.

Южнее штата Виктория власти издали приказ об экстренной эвакуации сельской местности в регионе Гиппсленд, примерно в 320 километрах к востоку от столицы штата Мельбурна, из-за вышедшего из-под контроля лесного пожара.

Последние два пожароопасных сезона в Австралии были тихими по сравнению с катастрофическим «черным летом» 2019–2020 годов, когда лесные пожары уничтожили территорию размером с Турцию и унесли жизни 33 человек.

Светлана Репина
18:13

Светлана Репина

Австралийским врачам впервые удалось вылечить пациента от заражения «черной ножкой»

Австралийским врачам впервые удалось вылечить пациента от заражения «черной ножкой»

Женщина в Австралии стала третьим известным человеком, заразившимся видом бактерий, который обычно вызывает смертельную болезнь «черная нога» у крупного рогатого скота и овец.
Светлана Игнатьева
18:10

Светлана Игнатьева

Валерия рассказала о разводе с Пригожиным

Валерия рассказала о разводе с Пригожиным

Певица заявила, что разведется с продюсером, если обнаружит с его стороны обман и измену.
Светлана Репина
18:08

Светлана Репина

80% выведенных из эксплуатации угольных электростанций Америки могут стать ядерными реакторами

80% выведенных из эксплуатации угольных электростанций Америки могут стать ядерными реакторами

Отчет Министерства энергетики США за 2022 год показывает, что 80% выведенных из эксплуатации или действующих угольных электростанций страны подходят для размещения современных ядерных реакторов.
Светлана Репина
18:05

Светлана Репина

Шанхаю грозит первый ипотечный бойкот

Шанхаю грозит первый ипотечный бойкот

Люди, которые согласились купить дома в строящемся жилом комплексе в центре Шанхая, выразили тревогу по поводу темпов строительства, которое возобновилось месяц назад.
Светлана Репина
18:01

Светлана Репина

Посольство Афганистана в Индии закрывается из-за нехватки дипломатической поддержки и персонала

Посольство Афганистана в Индии закрывается из-за нехватки дипломатической поддержки и персонала

Посольство Афганистана в Индии заявило о своем закрытии с 1 октября из-за отсутствия дипломатической поддержки в Индии и признанного правительства в Кабуле.
Храмова Оксана
17:48

Храмова Оксана

История дерзкого миллиардера Говарда Хьюза, который смело воплощал в жизнь самые безумные идеи, но смертельно боялся микробов

История дерзкого миллиардера Говарда Хьюза, который смело воплощал в жизнь самые безумные идеи, но смертельно боялся микробов

Богатейший человек на планете, выдающийся предприниматель и гениальный изобретатель - неподражаемый Говард Хьюз к концу жизни превратился в настоящего психопата и умер в одиночестве, совсем ослабленным и больным.