Экстремальная жара в Австралии увеличила риск лесных пожаров

В некоторых районах температура будет на 12 градусов по Цельсию выше средней, а в Сиднее, столице самого густонаселенного штата Австралии Новый Южный Уэльс, температура достигнет 36 градусов по Цельсию.

Австралия сталкивается с сезоном лесных пожаров высокого риска после наступления погодного явления Эль-Ниньо, которое обычно связано с экстремальными явлениями, такими как лесные пожары, циклоны и засухи.

Южнее штата Виктория власти издали приказ об экстренной эвакуации сельской местности в регионе Гиппсленд, примерно в 320 километрах к востоку от столицы штата Мельбурна, из-за вышедшего из-под контроля лесного пожара.

Последние два пожароопасных сезона в Австралии были тихими по сравнению с катастрофическим «черным летом» 2019–2020 годов, когда лесные пожары уничтожили территорию размером с Турцию и унесли жизни 33 человек.