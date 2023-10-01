История дерзкого миллиардера Говарда Хьюза, который смело воплощал в жизнь самые безумные идеи, но смертельно боялся микробов

Однажды Говард произнес пророческие слова, которые и стали итогом его жизни: "Счастье не купишь за деньги".

Денег у него было очень много, Хьюз сумел значительно приумножить состояние своего отца.

Однако вряд ли можно сказать, что последние годы перед смертью этот чудак-миллиардер, дерзкий, амбициозный, успешный, чувствовал себя счастливым человеком.

Затворником он стал по своей воле, а болезненная любовь к чистоте в итоге довела его до безумия.

Отмывая руки по сто раз за день, этот человек растирал их до крови, требовал, чтобы вещи подавали ему обернутыми в несколько слоев салфеток.

От находившихся в подчинении людей Хьюз добивался четкого следования нелепым указаниям.

Он настаивал на смене белья несколько раз в день, сам же не менял его по месяцам. Говард не стриг ногти, не брился, не обрезал волосы.

В 1976 году, когда его нашли мертвым и привезли в Хьюстон, для опознания брали отпечатки пальцев, потому что даже приближенные люди не могли узнать в покойном знаменитого миллиардера.

Что стало причиной такого превращения, почему богатейший американский бизнесмен, который бесстрашно шел напролом для достижения самых грандиозных целей и добился невероятного успеха в нескольких сложных сферах, закончил дни затворником, глубоко несчастным параноиком?

Причину стоит искать в детстве.