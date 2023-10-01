Посольство Афганистана в Индии закрывается из-за нехватки дипломатической поддержки и персонала

Но ведомство продолжит предоставлять экстренные консульские услуги афганским гражданам.

Индия не признала правительство Талибана, захватившего власть в Афганистане в августе 2021 года.

Оно эвакуировало свой персонал из Кабула накануне вывода войск США из Афганистана два года назад и больше не имеет там дипломатического присутствия.

Посольством Афганистана в Нью-Дели руководят сотрудники, назначенные предыдущим правительством свергнутого президента Афганистана Ашрафа Гани с разрешения индийских властей.

В заявлении посольства Афганистана говорится, что оно хочет достичь соглашения с индийским правительством, чтобы гарантировать защиту интересов афганцев, живущих, работающих, обучающихся и ведущих бизнес в Индии.