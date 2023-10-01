Шанхаю грозит первый ипотечный бойкот

Это повышает вероятность бойкота выплат по ипотечным кредитам и грозит ухудшить настроения в пострадавшем секторе недвижимости Китая.

С 31 августа лишь несколько рабочих проводили строительные работы в The One-Rivera Shanghai, проекте, возглавляемом компанией Shanghai Dongying Real Estate.

Строительство комплекса The One-Rivera Shanghai, состоящего из около 300 квартир в двух зданиях, застопорилось после того, как в начале 2022 года начался кризис ликвидности.

Домовладельцы первого здания должны были получить ключи к 12 марта 2022 года, а второго – к 10 декабря 2022 года.

К началу августа этого года десятки покупателей жилья предупредили застройщика и местное правительство, что они прекратят погашение ипотечных кредитов с сентября, если строительство не возобновится к концу того же месяца.