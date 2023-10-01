80% выведенных из эксплуатации угольных электростанций Америки могут стать ядерными реакторами

Команда выявила 157 заброшенных угольных электростанций и 237 действующих угольных электростанций, которые могут перейти с угля на атомную энергетику.

По состоянию на 2022 год в США насчитывалось 92 ядерных энергетических реактора, большинство из которых расположены на Восточном побережье или на Среднем Западе. А в 2021 году на атомную энергетику приходилось около 19% энергии, производимой в США.

Ядерная энергетика призвана сыграть ключевую роль в достижении целей президента Байдена по созданию чистой энергосистемы к 2035 году и достижению нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году.

По оценкам Министерства энергетики, для этого стране потребуется около 200 гигаватт новой атомной энергии.