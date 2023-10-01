Валерия рассказала о разводе с Пригожиным

18:10 2023-10-01
Валерия рассказала о разводе с Пригожиным

Певица заявила, что разведется с продюсером, если обнаружит с его стороны обман и измену.

Певица Валерия призналась в программе «Однажды», что никогда не простит измену своему мужу, продюсеру Иосифу Пригожину, сообщает Газета.ру.

По словам звезды, она не станет терпеть такого отношения, и сразу уйдет. Исполнительница посмеялась над словами журналиста, сказавшего, что она - «мудрая женщина», которая должна «уметь прощать такие мелочи». Звезда подчеркнула: в таком случае в отношениях должен быть паритет.

Валерия объяснила, что измена - в первую очередь ложь партнеру и предательство доверия. Певица не намерена терпеть обман в браке.

При этом она добавила, что Пригожин ей не давал повода усомниться в своей преданности и любви.

Нам даже ревновать не приходится, так как мы всегда рядом, - поделилась артистка.

Пригожин, в свою очередь, назвал любовь успехом их крепкого союза. Он заявил о том, что необходимо видеть ошибки и вовремя их признавать.

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