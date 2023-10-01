Австралийским врачам впервые удалось вылечить пациента от заражения «черной ножкой»

После работы в саду без перчаток 48-летняя женщина в течение трех дней испытывала тошноту и рвоту, а также у нее появилась боль животе, которая постепенно усиливалась.

Она обратилась в больницу, где анализы крови показали, что у нее отказали почки и печень, а в кровотоке скопилось молочная кислота.

Два дня спустя анализ крови выявил виновника воспаления: смертельный вид бактерий «черная ножка». Эти бактерии обычно живут в почве в виде спор, которые при проглатывании или вдыхании попадают в кровоток и попадают в мышечную ткань.

Когда уровень кислорода в мышцах снижается — например, во время физических упражнений — споры прорастают и производят токсины, в том числе те, которые разрушают клетки крови, и ферменты, расщепляющие ДНК.

Две с половиной недели спустя женщин выздоровела. До сих пор только два человека были инфицированы C. chauvoei, и оба в результате умерли.