Австралийским врачам впервые удалось вылечить пациента от заражения «черной ножкой»

18:13 2023-10-01
Австралийским врачам впервые удалось вылечить пациента от заражения «черной ножкой»

Женщина в Австралии стала третьим известным человеком, заразившимся видом бактерий, который обычно вызывает смертельную болезнь «черная нога» у крупного рогатого скота и овец.

После работы в саду без перчаток 48-летняя женщина в течение трех дней испытывала тошноту и рвоту, а также у нее появилась боль животе, которая постепенно усиливалась. 

Она обратилась в больницу, где анализы крови показали, что у нее отказали почки и печень, а в кровотоке скопилось молочная кислота.

Два дня спустя анализ крови выявил виновника воспаления: смертельный вид бактерий «черная ножка». Эти бактерии обычно живут в почве в виде спор, которые при проглатывании или вдыхании попадают в кровоток и попадают в мышечную ткань. 

Когда уровень кислорода в мышцах снижается — например, во время физических упражнений — споры прорастают и производят токсины, в том числе те, которые разрушают клетки крови, и ферменты, расщепляющие ДНК.

Две с половиной недели спустя женщин выздоровела. До сих пор только два человека были инфицированы C. chauvoei, и оба в результате умерли. 

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