Самые веселые советские писатели Ильф и Петров не дожили до сорока лет

19:55 2023-10-01
Самые веселые советские писатели Ильф и Петров не дожили до сорока лет

Друзья и коллеги могли бы написать еще больше ярких произведений, но один из них умер от туберкулеза, а второй погиб на фронте.

Нет в России человека, который не был бы знаком с творчеством Ильфа и Петрова. А кем они были сами? Что, помимо "12 стульев" и "Золотого теленка" написали?

Об этом рассказал автор канала "Кошка с книжкой" на платформе Дзен. 

От Иехиел-Лейба до Ильфа

Илья Ильф – творческий псевдоним Иехиел-Лейба Арьевича Файнзильберга. Он был третьим из четырех сыновей банковского служащего. Старшие братья Иехиел-Лейба стали художниками. Третьего сына отец отдал в мастера.

А будущий писатель получил профессию токаря, успел работать в конторе. Но потом сбежал и начал писать стихи. В 1919 году, когда была объявлена всеобщая мобилизация, Илья Ильф явился на сборный пункт с книгой. Война сильно изменила Илью, он стал жестче, а его юмор - острее. 

Встреча друга и коллеги

В 1923-м писатель вернулся в Одессу, работы там практически не было. Спустя время нашел ее в Москве - по протекции Катаева, который устроил его в газету "Гудок" правщиком писем рабкоров.

За короткое время Ильф стал великолепным редактором полосы писем. Емкие, едкие и смешные письма на злобу дня стали украшением газеты.

В этой же газете однажды появился младший брат Валентина Катаева Евгений. Это и был тот самый Петров: писатель взял другую фамилию, чтобы та не напоминала о его знаменитым брате.

В 1927 году молодые авторы стали работать совместно. По словам очевидцев, они спорили и ссорились, обсуждали и критиковали. Вычеркивали строки с болью и возвращали. Это был яркий творческий дуэт.

Как родились "12 стульев"?

Идею друзьям подбросил старший брат Евгения - Валентин Катаев, предложивший поработать его "литературными рабами" и написать историю спрятанных в стульях сокровищ.

Молодые авторы с энтузиазмом согласились, и обычный рассказ превратился в захватывающий роман. Катаев-старший был поражен книгой и посоветовал ее издать. Так друзья проснулись знаменитым

В этом же году вышла их сатирическая повесть "Светлая личность", а потом сборник новелл "Новая Шахерезада". 

В 1931-м году увидел свет роман "Золотой теленок", и тоже имел грандиозный успех. 

В середине 30-х годов писатели совершили невероятное путешествие по Америке. Итогом стал сборник их очерков "Одноэтажная Америка". Книгу эту авторы писали на расстоянии - из-за болезни Ильфа, который через год после выхода повести умер от туберкулеза. 

Петров ненадолго пережил друга: он погиб на фронте в авиакрушении в 1942 году.

Любовь на всю жизнь

А как сложилась их личная жизнь? У Ильи Ильфа была жена Мария: пара познакомилась в Одессе, а через 2 года девушка переехала к любимому в Москву. У них родилась дочь Александра. Ильф умер, когда малышке было всего два года.

Евгений Петров женился в 1929-м - на Валентине Грюнзайд. Это была образцовая семья. У Евгения Петрова родились двое сыновей. Младшего в честь Ильфа назвали Ильей.

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