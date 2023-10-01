Археологи обнаружили в Египте кувшины с вином, которому около 5 тысяч лет

20:04 2023-10-01
Археологи обнаружили в Египте кувшины с вином, которому около 5 тысяч лет

Емкости сохранились в хорошем состоянии, их нашли у гробницы царицы Мернейт, которая относится к Первой династии.

Археологи при раскопках в центральной части Египта обнаружили сотни кувшинов, в которых были остатки вина. Как сообщает МК, о ценной находке сообщило Минтуризма и древностей этой страны.

У гробницы царицы Мернейт, которая относится к Первой династии, работали археологи Египта, ФРГ и Австрии.  Раскапывая древности в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе, исследователи обнаружили сотни закрытых кувшинов.

Внутри емкостей находились остатки вина, — утверждает ведомство.

Генсек Высшего совета страны по древностям Мустафа Вазири, оценив сенсационную находку, подчеркнул, что найденные кувшины находятся в хорошем состоянии.

Он уточнил, что возраст вина в этих емкостях составляет около 5000 лет.

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