Археологи обнаружили в Египте кувшины с вином, которому около 5 тысяч лет

Археологи при раскопках в центральной части Египта обнаружили сотни кувшинов, в которых были остатки вина. Как сообщает МК, о ценной находке сообщило Минтуризма и древностей этой страны.

У гробницы царицы Мернейт, которая относится к Первой династии, работали археологи Египта, ФРГ и Австрии. Раскапывая древности в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе, исследователи обнаружили сотни закрытых кувшинов.

Внутри емкостей находились остатки вина, — утверждает ведомство.

Генсек Высшего совета страны по древностям Мустафа Вазири, оценив сенсационную находку, подчеркнул, что найденные кувшины находятся в хорошем состоянии.

Он уточнил, что возраст вина в этих емкостях составляет около 5000 лет.