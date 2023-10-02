Актер Владимир Гостюхин назвал Зеленского «заводной куклой, которая надоела Украине»

Владимир Гостюхин на шоу Екатерины Стриженовой заявил, что во всем поддерживает Россию и называет себя «русским белорусом», сообщает СтарХит.
Я всегда считал, что уговорами и разговорами нацизм не убрать. Его нужно уничтожить, потому что другого варианта нет.
Уважение к своему народу должно быть, однако позиция сегодняшней Украины смертельна. И она не должна победить.
А люди в Украине заражены ложью еще с 2013-го года, — отметил Владимир Васильевич в эфире телепередачи «Самое время».
Старшая сестра народного артиста по-прежнему живет в Харькове, и его взгляды не разделяет:
С ней невозможно стало разговаривать.
Она часто присылает мне фото разрушенного Харькова, обвиняя в этом нашего президента.
Я пытался ее переубедить, однако это бесполезно.
У Гостюхина также ухудшились отношения и с его младшей дочерью Александрой. Девушка живет в Америке, и общается с отцом через старшую сестру.
На вопрос Екатерины Стриженовой - верил ли артист, что Зеленский станет хорошим президентом своей страны? - тот ответил отрицательно.
Я видел в нем куклу, дешевку. На Зеленского тогда уже все ставили, понимая, что им будет легко управлять.
Он красиво выступал и сейчас от себя ничего не говорит.
Зеленский - заводная кукла, которая Украине надоела, — поделился Владимир.
Актер считает, что нынешний президент Украины у власти продержится до тех пор, пока не будет уничтожен собственным правительством или не победит Россия.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__