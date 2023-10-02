Актер Владимир Гостюхин назвал Зеленского «заводной куклой, которая надоела Украине»

08:23 2023-10-02
Актер Владимир Гостюхин назвал Зеленского «заводной куклой, которая надоела Украине»

Звезда в телешоу рассказал, как на Украине менялось отношение к русским. Сам он регулярно приезжает на Донбасс с 2014 года.

Владимир Гостюхин на шоу Екатерины Стриженовой заявил, что во всем поддерживает Россию и называет себя «русским белорусом», сообщает СтарХит.

Я всегда считал, что уговорами и разговорами нацизм не убрать. Его нужно уничтожить, потому что другого варианта нет.

Уважение к своему народу должно быть, однако позиция сегодняшней Украины смертельна. И она не должна победить.

А люди в Украине заражены ложью еще с 2013-го года, — отметил Владимир Васильевич в эфире телепередачи «Самое время».

Старшая сестра народного артиста по-прежнему живет в Харькове, и его взгляды не разделяет:

С ней невозможно стало разговаривать.

Она часто присылает мне фото разрушенного Харькова, обвиняя в этом нашего президента.

Я пытался ее переубедить, однако это бесполезно.

У Гостюхина также ухудшились отношения и с его младшей дочерью Александрой. Девушка живет в Америке, и общается с отцом через старшую сестру.

На вопрос Екатерины Стриженовой - верил ли артист, что Зеленский станет хорошим президентом своей страны? - тот ответил отрицательно.

Я видел в нем куклу, дешевку. На Зеленского тогда уже все ставили, понимая, что им будет легко управлять.

Он красиво выступал и сейчас от себя ничего не говорит.

Зеленский - заводная кукла, которая Украине надоела, — поделился Владимир.

Актер считает, что нынешний президент Украины у власти продержится до тех пор, пока не будет уничтожен собственным правительством или не победит Россия.

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