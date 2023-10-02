Умер звезда ленты «Карты, деньги, два ствола» актер Джэйк Абрахам

Британский актер кино и театра Джэйк Абрахам скончался после тяжелой болезни в возрасте 56 лет, сообщает 5-tv.ru.
Причиной ухода стал запущенный рак простаты. Звезда лично сообщил в соцсетях о своей болезни и признал, что лечение начал слишком поздно, пропустив около 4-х лет.
Несмотря на попытки вылечиться, результаты борьбы с онкологией были неудачными. Метастазы распространились по всему телу, образовав опухоли в позвоночнике, мочевом пузыре, бедрах.
Самой известной ролью артиста стал харизматичный гопник из фильма Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».
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