Умер звезда ленты «Карты, деньги, два ствола» актер Джэйк Абрахам

Британский актер кино и театра Джэйк Абрахам скончался после тяжелой болезни в возрасте 56 лет, сообщает 5-tv.ru.

Причиной ухода стал запущенный рак простаты. Звезда лично сообщил в соцсетях о своей болезни и признал, что лечение начал слишком поздно, пропустив около 4-х лет.

Несмотря на попытки вылечиться, результаты борьбы с онкологией были неудачными. Метастазы распространились по всему телу, образовав опухоли в позвоночнике, мочевом пузыре, бедрах.

Самой известной ролью артиста стал харизматичный гопник из фильма Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».