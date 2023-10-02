Отец Наталии Власовой публично оскорбил певицу, назвав ее существом

08:52 2023-10-02
Отец Наталии Власовой публично оскорбил певицу, назвав ее существом

Звезда не виделась с папой десять лет, но их встреча на телевидении вызвала только слезы и огорчение.

Встреча певицы Наталии Власовой и ее отца Валерия состоялась после долгих лет разлуки. Но радости не вызвала, а оказалась полна слез, сообщает 5-tv.ru.

Дочь в шоу Леры Кудрявцевой назвала папу тираном. Он не видится с дочерью, внуками, причем об этом не жалеет. Власова не ожидала увидеть на передаче отца, потому была шокирована, когда тот появился.

По словам певицы, в подростковом возрасте ее жестко ограничивали, не давали общаться с друзьями. За нарушение табу ее ждали презрение и наказание. Отец также терроризировал маму артистки, избивал ее и изменял. 

Валерий заявил, что жестокость была единственно правильной реакцией на непослушание дочери. Он заявил, что не любит дочь, сына же вообще назвал «никаким».

И добавил, что не жалеет, что оставил бывшую жену и своих детей без квартиры, присвоив после развода их общий дом. Потому что - «все по закону». Его горячо поддерживает новая супруги Марина.

Я вырастил ее! Это существо всю жизнь врет в угоду себе, — заключил мужчина и покинул студию.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
12:07

Наталья Гончарова

Семенович сообщила о пользе фильмов для взрослых

Семенович сообщила о пользе фильмов для взрослых

Анна Семенович убеждена, что для мужчин абсолютно нормально смотреть фильмы для взрослых. Певица призвала супругов делать это вместе, что способно освежить отношения.
Наталья Гончарова
11:54

Наталья Гончарова

Большая часть россиян назвала Shaman самым лучшим исполнителем РФ

Большая часть россиян назвала Shaman самым лучшим исполнителем РФ

Несмотря на шквал критики в адрес певца Ярослава Дронова (Shaman), 1/3 всех россиян считает его певцом года.
Наталья Гончарова
11:41

Наталья Гончарова

Соколов признался, что многие женщины встречались с ним только из-за его известности

Соколов признался, что многие женщины встречались с ним только из-за его известности

Актеру и режиссеру Андрею Соколову обидно, что были в его жизни женщины, которые строили с ним отношения только из-за его популярности, пытаясь извлечь из этого выгоду.
Светлана Игнатьева
11:26

Светлана Игнатьева

Некогда богатый Сан-Франциско в США становится городом-призраком

Некогда богатый Сан-Франциско в США становится городом-призраком

Его покидают богатые люди и компании, зато массово оккупируют бездомные люди.
Антон Райт
11:21

Антон Райт

Чукчи тоже сочиняют анекдоты про русских

Чукчи тоже сочиняют анекдоты про русских

Мы любим этот народ с точки зрения юмора, нам нравится, как звучит название народа, для русских чукча стало именем нарицательным.
Светлана Игнатьева
11:08

Светлана Игнатьева

Китайские евнухи были несчастными людьми с блестящим будущим

Китайские евнухи были несчастными людьми с блестящим будущим

В древности это был один из реальных путей занять место среди слуг императора и добиться успехов в карьерной лестнице.
Наталья Гончарова
11:06

Наталья Гончарова

Орлова празднует новоселье: певица переезжает в новый загородный дом, обустройством которого занималась весь последний год

Орлова празднует новоселье: певица переезжает в новый загородный дом, обустройством которого занималась весь последний год

Исполнительница Ольга Орлова, ставшая недавно матерью во второй раз, будет теперь жить за городом. Обустройством новой жилплощади знаменитость занималась весь последний год.