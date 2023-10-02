Отец Наталии Власовой публично оскорбил певицу, назвав ее существом

Встреча певицы Наталии Власовой и ее отца Валерия состоялась после долгих лет разлуки. Но радости не вызвала, а оказалась полна слез, сообщает 5-tv.ru.

Дочь в шоу Леры Кудрявцевой назвала папу тираном. Он не видится с дочерью, внуками, причем об этом не жалеет. Власова не ожидала увидеть на передаче отца, потому была шокирована, когда тот появился.

По словам певицы, в подростковом возрасте ее жестко ограничивали, не давали общаться с друзьями. За нарушение табу ее ждали презрение и наказание. Отец также терроризировал маму артистки, избивал ее и изменял.

Валерий заявил, что жестокость была единственно правильной реакцией на непослушание дочери. Он заявил, что не любит дочь, сына же вообще назвал «никаким».

И добавил, что не жалеет, что оставил бывшую жену и своих детей без квартиры, присвоив после развода их общий дом. Потому что - «все по закону». Его горячо поддерживает новая супруги Марина.