Владимир Соловьев резко отреагировал на новую песню Гарика Харламова

08:59 2023-10-02
Владимир Соловьев резко отреагировал на новую песню Гарика Харламова

Тележурналист заявил, что сейчас не время для таких выступлений и посоветовал шоумену отправиться в зону СВО.

Гарик Харламов недавно спровоцировал скандал. 42-летний шоумен недавно исполнил пародию на песню Валерия Леонтьева "Дельтаплан". Тележурналист Владимир Соловьев, оценив выступление шоумена, назвал выпад Харламова глумлением над обстановкой в России в столь тяжелое время, пишет КП.

Гарик Харламов часто делает неоднозначные заявления, вызывающие волну гнева. А теперь артист в своей композиции подметил, что доллар подрос почти до 100 рублей, а народу России закрыт въезд в десятки стран. Завершая номер, Гарик спросил:

У вас уже есть какой-то план?

Выступление юмориста раздражило Владимира Соловьева, который пришел в ярость от номера Гарика Харламова. Он предложил комику:

Да, Гарик, есть план. К примеру, взять всех вас и отправить на СВО агитбригадой, чтобы вы поняли, что происходит в мире.

59-летний ведущий подчеркнул, что сейчас - неподходящее время для таких выступлений.

Гарик, ты знаешь, что сейчас в стране происходит? - поинтересовался Владимир Рудольфович.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
12:07

Наталья Гончарова

Семенович сообщила о пользе фильмов для взрослых

Семенович сообщила о пользе фильмов для взрослых

Анна Семенович убеждена, что для мужчин абсолютно нормально смотреть фильмы для взрослых. Певица призвала супругов делать это вместе, что способно освежить отношения.
Наталья Гончарова
11:54

Наталья Гончарова

Большая часть россиян назвала Shaman самым лучшим исполнителем РФ

Большая часть россиян назвала Shaman самым лучшим исполнителем РФ

Несмотря на шквал критики в адрес певца Ярослава Дронова (Shaman), 1/3 всех россиян считает его певцом года.
Наталья Гончарова
11:41

Наталья Гончарова

Соколов признался, что многие женщины встречались с ним только из-за его известности

Соколов признался, что многие женщины встречались с ним только из-за его известности

Актеру и режиссеру Андрею Соколову обидно, что были в его жизни женщины, которые строили с ним отношения только из-за его популярности, пытаясь извлечь из этого выгоду.
Светлана Игнатьева
11:26

Светлана Игнатьева

Некогда богатый Сан-Франциско в США становится городом-призраком

Некогда богатый Сан-Франциско в США становится городом-призраком

Его покидают богатые люди и компании, зато массово оккупируют бездомные люди.
Антон Райт
11:21

Антон Райт

Чукчи тоже сочиняют анекдоты про русских

Чукчи тоже сочиняют анекдоты про русских

Мы любим этот народ с точки зрения юмора, нам нравится, как звучит название народа, для русских чукча стало именем нарицательным.
Светлана Игнатьева
11:08

Светлана Игнатьева

Китайские евнухи были несчастными людьми с блестящим будущим

Китайские евнухи были несчастными людьми с блестящим будущим

В древности это был один из реальных путей занять место среди слуг императора и добиться успехов в карьерной лестнице.
Наталья Гончарова
11:06

Наталья Гончарова

Орлова празднует новоселье: певица переезжает в новый загородный дом, обустройством которого занималась весь последний год

Орлова празднует новоселье: певица переезжает в новый загородный дом, обустройством которого занималась весь последний год

Исполнительница Ольга Орлова, ставшая недавно матерью во второй раз, будет теперь жить за городом. Обустройством новой жилплощади знаменитость занималась весь последний год.