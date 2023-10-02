Владимир Соловьев резко отреагировал на новую песню Гарика Харламова

Гарик Харламов недавно спровоцировал скандал. 42-летний шоумен недавно исполнил пародию на песню Валерия Леонтьева "Дельтаплан". Тележурналист Владимир Соловьев, оценив выступление шоумена, назвал выпад Харламова глумлением над обстановкой в России в столь тяжелое время, пишет КП.

Гарик Харламов часто делает неоднозначные заявления, вызывающие волну гнева. А теперь артист в своей композиции подметил, что доллар подрос почти до 100 рублей, а народу России закрыт въезд в десятки стран. Завершая номер, Гарик спросил:

У вас уже есть какой-то план?

Выступление юмориста раздражило Владимира Соловьева, который пришел в ярость от номера Гарика Харламова. Он предложил комику:

Да, Гарик, есть план. К примеру, взять всех вас и отправить на СВО агитбригадой, чтобы вы поняли, что происходит в мире.

59-летний ведущий подчеркнул, что сейчас - неподходящее время для таких выступлений.