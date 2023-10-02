Светлана Светличная находится в психиатрической клинике в плохом состоянии

09:24 2023-10-02
Светлана Светличная находится в психиатрической клинике в плохом состоянии

В специализированную клинику звезда попала в прошлом году, у нее диагностированы деменция и болезнь Альцгеймера.

Светлана Светличная более года находится в психиатрической клинике. У актрисы деменция и болезнь Альцгеймера, уточняет КП.

За звездой ухаживают сиделка и нянечки. Хотя актриса потихоньку ест и ходит, она сильно ослабла.

Светличная находится под контролем врачей, так как это деменция, - передает слова директора гильдии актеров РФ Валерия Гущина НТВ.

Невестка звезды "Бриллиантовой руки" в связи с этим плачет. Ольга Калимбет сейчас ухаживает за сыном артистки Алексеем Ивашовым.

Он сам инвалид, - переживает женщина, на чьи плечи свалилось столько проблем.

По ее словам, актриса плоха.

Дай Бог, чтобы она меня помнила. А также сына своего и внучку. Болезнь Альцгеймера и тяжелейшая форма деменции.

Она дееспособный человек, однако наступают моменты, когда человек нуждается в постоянной медпомощи, - рассказала Ольга в эфире программы "Ты не поверишь!".

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