Эксперты рассказали об оригинальных способах сохранения капусты до будущего сезона

09:40 2023-10-02
Эксперты рассказали об оригинальных способах сохранения капусты до будущего сезона

Кочаны можно подвесить к жерди, уложить в ящики, завернуть в бумагу или слегка прикопать в землю.

Собрали хороший урожай капусты? Логично, что хочется его максимально сохранить. Вариантов для этого существует много, так что каждый может выбрать наиболее подходящий для себя. 

На жерди

Кочаны нужно соединить попарно, связав кочерыжки между собой. Повесить на жердь и периодически осматривать, чтобы выбраковывать испорченные.

В ящике

Уложить кочаны в ящик из пластмассы или деревянный (решетчатый) кочерыжками внутрь. Сам ящик поставить на полку или на подставку (не на пол).

В бумаге

Каждый кочан завернуть в бумагу (не в газету), положить в полиэтиленовый пакет, но не закрывать его.

В грунте

Слегка прикопать кочаны корнями в песок, грунт (можно в цветочном горшке). Хранить в подвале. 

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
12:07

Наталья Гончарова

Семенович сообщила о пользе фильмов для взрослых

Семенович сообщила о пользе фильмов для взрослых

Анна Семенович убеждена, что для мужчин абсолютно нормально смотреть фильмы для взрослых. Певица призвала супругов делать это вместе, что способно освежить отношения.
Наталья Гончарова
11:54

Наталья Гончарова

Большая часть россиян назвала Shaman самым лучшим исполнителем РФ

Большая часть россиян назвала Shaman самым лучшим исполнителем РФ

Несмотря на шквал критики в адрес певца Ярослава Дронова (Shaman), 1/3 всех россиян считает его певцом года.
Наталья Гончарова
11:41

Наталья Гончарова

Соколов признался, что многие женщины встречались с ним только из-за его известности

Соколов признался, что многие женщины встречались с ним только из-за его известности

Актеру и режиссеру Андрею Соколову обидно, что были в его жизни женщины, которые строили с ним отношения только из-за его популярности, пытаясь извлечь из этого выгоду.
Светлана Игнатьева
11:26

Светлана Игнатьева

Некогда богатый Сан-Франциско в США становится городом-призраком

Некогда богатый Сан-Франциско в США становится городом-призраком

Его покидают богатые люди и компании, зато массово оккупируют бездомные люди.
Антон Райт
11:21

Антон Райт

Чукчи тоже сочиняют анекдоты про русских

Чукчи тоже сочиняют анекдоты про русских

Мы любим этот народ с точки зрения юмора, нам нравится, как звучит название народа, для русских чукча стало именем нарицательным.
Светлана Игнатьева
11:08

Светлана Игнатьева

Китайские евнухи были несчастными людьми с блестящим будущим

Китайские евнухи были несчастными людьми с блестящим будущим

В древности это был один из реальных путей занять место среди слуг императора и добиться успехов в карьерной лестнице.
Наталья Гончарова
11:06

Наталья Гончарова

Орлова празднует новоселье: певица переезжает в новый загородный дом, обустройством которого занималась весь последний год

Орлова празднует новоселье: певица переезжает в новый загородный дом, обустройством которого занималась весь последний год

Исполнительница Ольга Орлова, ставшая недавно матерью во второй раз, будет теперь жить за городом. Обустройством новой жилплощади знаменитость занималась весь последний год.