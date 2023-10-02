Эксперты рассказали об оригинальных способах сохранения капусты до будущего сезона

Собрали хороший урожай капусты? Логично, что хочется его максимально сохранить. Вариантов для этого существует много, так что каждый может выбрать наиболее подходящий для себя.

На жерди

Кочаны нужно соединить попарно, связав кочерыжки между собой. Повесить на жердь и периодически осматривать, чтобы выбраковывать испорченные.

В ящике

Уложить кочаны в ящик из пластмассы или деревянный (решетчатый) кочерыжками внутрь. Сам ящик поставить на полку или на подставку (не на пол).

В бумаге

Каждый кочан завернуть в бумагу (не в газету), положить в полиэтиленовый пакет, но не закрывать его.

В грунте

Слегка прикопать кочаны корнями в песок, грунт (можно в цветочном горшке). Хранить в подвале.