Мать Бони назвала дочь китайцем после пластики

Мать Виктории Бони назвала ее "китаеночком". Она отпустила шутку, что все еще узнает наследницу после пластики.

Женщина написала в Телеграм-канале дочери, что после операции та выглядит "совершенно не страшно". Она отметила, что глаза Виктории стали выразительнее.

Также родительница блогерши отметила, что Боня стала выглядеть моложе, чем до хирургического вмешательства.

Критику своей внешности знаменитость старается переводить в шутку, но не всегда у нее это получается. Недавно селебрити даже плакала по поводу.