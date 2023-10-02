Валерия призналась, что, если узнает об измене Пригожина, тут же с ним разведется

55-летняя певица Валерия сообщила, что не потерпит в браке с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным супружеской измены.

Артистка заверила, что в таком случае тут же уйдет от мужа.

Знаменитость отметила, что ревность в их отношениях с супругом отсутствует, так как они все время находятся рядом, а сам Пригожин никогда не давал повода усомниться в его чувствах к возлюбленной.

Чуть раньше Валерия делилась секретом своей молодости и стройной фигуры, сообщив, что придерживается правильного питания и каждый деть выполняет физические упражнения. Также звезда сцены добавила, что не заморачивается на биологическом возрасте.