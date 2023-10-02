Режиссер Светлана Дружинина на красной дорожке оттолкнула актрису Анастасию Макееву

10:25 2023-10-02
Режиссер Светлана Дружинина на красной дорожке оттолкнула актрису Анастасию Макееву

Инцидент произошел перед премьерой новой серии киносаги о гардемаринах. Снимавшаяся в фильме артистка хотела обнять режиссера, но ей это не удалось.

Громкая премьера легендарной саги о гардемаринах прошла на днях в Москве. Перед показом своей новой ленты "Гардемарины 1787. Мир" Светлана Дружинина блистала на красной дорожке.

Фильм стал продолжением серии приключенченской саги, первая из которых была снята в 1987 году, напоминает КП.

По случаю долгожданной премьеры собрались все звезды, принимавшие участие в разных фильмах киносаги.

Светлане Сергеевне целовали ручку Дмитрий Харатьян и Михаил Мамаев. Потом к ней подошла Анастасия Макеева, снимавшаяся в "Гардемарины 1787. Мир", и хотела обняться.

Но режиссер вежливо отогнала актрису, которая вдруг бросилась к ней с объятиями на красной дорожке.

Макеева ничего не смогла сделать в ответ. В итоге ей пришлось дожидаться своей очереди в стороне.

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