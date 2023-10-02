Салтыкова призналась в ошибках в воспитании наследницы Алисы

Ирина Салтыкова призналась, что, когда родила дочь Алису, была сама ребенком. Именно по этой причине ошибок в воспитании ребенка допустила миллион.

Певице казалось тогда, что нужно было быть подругой дочке, но теперь видно, что тактика взаимоотношений с ней была неправильной.

Наследницу Ирина родила от Виктора Салтыкова. Сегодня ей 35 лет.

Звездный отец Алисы жаловался недавно, что она заблокировала его номер и не желает общаться. В этом он винит экс-супругу.