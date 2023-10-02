Том Харди раньше был алкоголиком, а теперь известен, как блистательный актер

10:47 2023-10-02
Том Харди раньше был алкоголиком, а теперь известен, как блистательный актер

В лечебницу звезда Голливуда попал в 28 лет и осознал, что ломает себе жизнь. Из реабилитации он вышел другим человеком.

Актер Том Харди предпочитает держаться в тени. Но интерес публики к нему от этого не угасает. Очень востребован он и в Голливуде.

Но совсем недавно его так трясло, что жизнь могла завести совсем в другую сторону. Кто он вообще такой, Том Харди?

Будущая звезда родился 15 сентября 1977-го года в Лондоне. Его мать - художник, отец - сценарист. Том посещал частные школы, но привилегированное положение его тяготило, и это вылилось в домашние бунты.

С 13 лет Том начал пить и даже пробовать запрещенные вещества. В 15 лет он с другом был задержан за угон машины и только чудом не сел в тюрьму.

Актер не раз говорил, что плохо помнит все, что происходило с ним до 25-ти лет, потому что это туман из разрозненных воспоминаний.

К примеру, однажды Том был в Лос-Анджелесе, шел на встречу с одним из режиссеров, а потом проснулся голым рядом с неизвестным голым мужчиной. По словам Харди, он просыпался в лужах крови, в больницах и других странных местах.

Спасла его лечебница, куда Том попал в 28 лет, и осознал, что ломает себе жизнь. Из реабилитации он вышел другим человеком.

Сегодня он один из самых популярных артистов Голливуда. По его словам, он с детства он был отличным вруном, а годы наркозависимости из него сделали манипулятора. Все это он использует на экране.

К слову, Харди чаще играет злодеев. Он сам признался, что его привлекают мрачные ребята с темным прошлым, судьбу которых можно примерить на себя и отлично развернуться.

Впрочем, иногда он играет и хороших парней, потому клише злодея на нем ставить не стоит. Одна из его ярких ролей - в фильме "Начало" Кристофера Нолана.

Знаменитый режиссер не раз признавался Харди в любви и заявлял, что специально цепляет на него маску, потому что Том показывал невероятную игру, даже не используя лицо.

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