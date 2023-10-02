Внучка Федосеевой-Шукшиной Анна помогает Бари-Алибасову восстановиться после травмы

Создатель группы "На-на" Бари Алибасов получил тяжелую травму спины, после которой на протяжении определенного периода двигался только при помощи инвалидного кресла.

В настоящее время восстановиться музыкальному продюсеру помогают сиделка Елена Калинина и Анна Трегубова, дочь актрисы Марии Шукшиной.

Анна называет Алибасова дедушкой, видимо, по той причине, что он был мужем ее бабушки, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Трегубенко навещает деда несколько раз в неделю, выполняя с ним определенные упражнения и делая все, чтобы поставить его на ноги.