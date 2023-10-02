Орлова празднует новоселье: певица переезжает в новый загородный дом, обустройством которого занималась весь последний год

Бывшая вокалистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась в Сети видео, где проводит экскурсию по коттеджному поселку и своему участку.

Работы в новом особняке селебрити почти закончены. Все на своих местах. Созданы все условия для комфортной жизни.

Известно, что землю для постройки певица и ее муж Валерий купили в Подмосковье осенью прошлого года после рождения дочери Анны.

Кроме супругов с дочкой в большом уютном доме будет жить 21-летний наследник Ольги от первого брака Артем и многочисленные питомцы исполнительницы.