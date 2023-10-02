Китайские евнухи были несчастными людьми с блестящим будущим

11:08 2023-10-02
Китайские евнухи были несчастными людьми с блестящим будущим

В древности это был один из реальных путей занять место среди слуг императора и добиться успехов в карьерной лестнице.

Традиция использования евнухов при дворе китайского императора насчитывает около 2000 лет. Она началась с династии Хань, который правил в 206 - 220 г. н.э. При этом евнухи часто управляли делами двора, боролись за власть с военачальниками и бюрократами, пишет автор канала Восточная сказка на платформе Дзен.

У императоров, их жен, принцев и других высокопоставленных лиц были сотни личных слуг-евнухов. Китайским императорам евнухи служили до падения династии Цин.

Семьи тогда кастрировали нежеланных мальчиков, а взрослые мужчины подвергали себя добровольному оскоплению, чтобы получить шанс попасть на службу в императорский дворец.

Императорские евнухи служили в Китае вплоть до 1924 года, когда последних 1500 из них изгнали из Запретного города императора страны.

Евнухов считали коррумпированными, жадными и коварными. В драмах об императорской жизни они нередко изображаются злодеями. Тем не менее, они внесли немалый вклад в китайскую культуру и цивилизацию.

В частности, Евнуху Цай Луну приписывают изобретение бумаги - в 105 году нашей эры. Придворные евнухи династии Мин первыми в Китае стали играть западную классическую музыку. А Евнух Чжэн Хо считался величайшим исследователем Китая. 

Учитывая, что евнухи были единственными мужчинами, помимо императора, которым разрешалось заходить во внутренние дворы Запретного города, они стали привилегированным классом.

Знание привычек и личных вкусов императора давало евнухам возможность предугадывать прихоти монарха и в итоге - возможность захватить власть.

Пика своей политической власти придворные евнухи достигли при императоре Минг Ванхи. Он нанял свыше 10 000 евнухов для императорского двора, и 70 000 - 100 000 евнухам дал официальные должности по всей стране.

В итоге могущественные евнухи присвоили себе огромные состояния, тогда как император больше был озабочен своими наложницами.

Считается, что евнух по имени Вэй Чжинаньсянь практически управлял Китаем в 1620-х годах - так же, как и евнухи, когда династия Цин рухнула в 1911 году. После прихода коммунистов к власти многие евнухи стали обездоленными изгоями.

К слову, евнухов не разрешали хоронить вместе с семьями, они находили последний приют на специальном отдельном кладбище для евнухов.

В Китае в 1999 году Музей открыли евнухов - рядом с могилой Тянь И.

Наталья Гончарова
12:07

Наталья Гончарова

Семенович сообщила о пользе фильмов для взрослых

Семенович сообщила о пользе фильмов для взрослых

Анна Семенович убеждена, что для мужчин абсолютно нормально смотреть фильмы для взрослых. Певица призвала супругов делать это вместе, что способно освежить отношения.
Наталья Гончарова
11:54

Наталья Гончарова

Большая часть россиян назвала Shaman самым лучшим исполнителем РФ

Большая часть россиян назвала Shaman самым лучшим исполнителем РФ

Несмотря на шквал критики в адрес певца Ярослава Дронова (Shaman), 1/3 всех россиян считает его певцом года.
Наталья Гончарова
11:41

Наталья Гончарова

Соколов признался, что многие женщины встречались с ним только из-за его известности

Соколов признался, что многие женщины встречались с ним только из-за его известности

Актеру и режиссеру Андрею Соколову обидно, что были в его жизни женщины, которые строили с ним отношения только из-за его популярности, пытаясь извлечь из этого выгоду.
Светлана Игнатьева
11:26

Светлана Игнатьева

Некогда богатый Сан-Франциско в США становится городом-призраком

Некогда богатый Сан-Франциско в США становится городом-призраком

Его покидают богатые люди и компании, зато массово оккупируют бездомные люди.
Антон Райт
11:21

Антон Райт

Чукчи тоже сочиняют анекдоты про русских

Чукчи тоже сочиняют анекдоты про русских

Мы любим этот народ с точки зрения юмора, нам нравится, как звучит название народа, для русских чукча стало именем нарицательным.
Наталья Гончарова
11:06

Наталья Гончарова

Орлова празднует новоселье: певица переезжает в новый загородный дом, обустройством которого занималась весь последний год

Орлова празднует новоселье: певица переезжает в новый загородный дом, обустройством которого занималась весь последний год

Исполнительница Ольга Орлова, ставшая недавно матерью во второй раз, будет теперь жить за городом. Обустройством новой жилплощади знаменитость занималась весь последний год.