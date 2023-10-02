Китайские евнухи были несчастными людьми с блестящим будущим

Традиция использования евнухов при дворе китайского императора насчитывает около 2000 лет. Она началась с династии Хань, который правил в 206 - 220 г. н.э. При этом евнухи часто управляли делами двора, боролись за власть с военачальниками и бюрократами, пишет автор канала Восточная сказка на платформе Дзен.

У императоров, их жен, принцев и других высокопоставленных лиц были сотни личных слуг-евнухов. Китайским императорам евнухи служили до падения династии Цин.

Семьи тогда кастрировали нежеланных мальчиков, а взрослые мужчины подвергали себя добровольному оскоплению, чтобы получить шанс попасть на службу в императорский дворец.

Императорские евнухи служили в Китае вплоть до 1924 года, когда последних 1500 из них изгнали из Запретного города императора страны.

Евнухов считали коррумпированными, жадными и коварными. В драмах об императорской жизни они нередко изображаются злодеями. Тем не менее, они внесли немалый вклад в китайскую культуру и цивилизацию.

В частности, Евнуху Цай Луну приписывают изобретение бумаги - в 105 году нашей эры. Придворные евнухи династии Мин первыми в Китае стали играть западную классическую музыку. А Евнух Чжэн Хо считался величайшим исследователем Китая.

Учитывая, что евнухи были единственными мужчинами, помимо императора, которым разрешалось заходить во внутренние дворы Запретного города, они стали привилегированным классом.

Знание привычек и личных вкусов императора давало евнухам возможность предугадывать прихоти монарха и в итоге - возможность захватить власть.

Пика своей политической власти придворные евнухи достигли при императоре Минг Ванхи. Он нанял свыше 10 000 евнухов для императорского двора, и 70 000 - 100 000 евнухам дал официальные должности по всей стране.

В итоге могущественные евнухи присвоили себе огромные состояния, тогда как император больше был озабочен своими наложницами.

Считается, что евнух по имени Вэй Чжинаньсянь практически управлял Китаем в 1620-х годах - так же, как и евнухи, когда династия Цин рухнула в 1911 году. После прихода коммунистов к власти многие евнухи стали обездоленными изгоями.

К слову, евнухов не разрешали хоронить вместе с семьями, они находили последний приют на специальном отдельном кладбище для евнухов.

В Китае в 1999 году Музей открыли евнухов - рядом с могилой Тянь И.