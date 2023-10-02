Соколов признался, что многие женщины встречались с ним только из-за его известности

Андрей Соколов с опытом научился отличать правду от неискренности, отметив, что 2 раза на одни и те же грабли не наступает.

Актер отметил, что "монетизация" в дружеских или любовных отношениях это очень обидно.

Звезда экрана сообщил, что пришло время, когда он отдает предпочтение общению с людьми, которых знает со школьного возраста.

Соколов считает любовь опасным чувством, так как от него человек становится глупым из-за наступающей эйфории.