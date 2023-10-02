Большая часть россиян назвала Shaman самым лучшим исполнителем РФ

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провел опрос среди жителей России на предмет того, кого они считают лучшим исполнителем в своей стране.

Первое место в рейтинге занял Ярослав Дронов, которого назвала самым-самым треть всех опрошенных.

На втором и третьем месте находятся Олег Газманов и Николай Басков с 11% и 10% голосов.

Среди исполнительниц лучшей стала Полина Гагарина с 19%, "серебро взяла" Лариса Долина (11%), а на третьей строчке находится Анна Асти с 6% опрошенных.