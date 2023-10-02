Семенович сообщила о пользе фильмов для взрослых

Одна из поклонниц Анны Семенович спросила у нее, считается ли просмотр порнографических фильмов нормой для мужчин в тайне от жены.
Артистка назвала просмотр таких картин нормой, но абсолютно не понимает, почему это делается тайком от своей половинки.
Знаменитость порекомендовала своей подписчице избавиться от консерватизма, присоединившись к своему мужчине при просмотре фильмов для взрослых.
Анна убеждена, что подобный подход способен освежить отношения пары.
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