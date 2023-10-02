«Святое» многоженство в Индии ломает судьбы сотен тысяч юных девочек

12:52 2023-10-02
«Святое» многоженство в Индии ломает судьбы сотен тысяч юных девочек

Священнослужители Бенгалии используют свое право вступать в близкие отношения со многими девочками, и те фактически становятся наложницами.

Индия – страна загадок. И в XXI веке национальная традиция страны делить общество на касты по-прежнему сильна, несмотря на явные признаки пережитка прошлого, пишет автор канала Восточная сказка на канале Дзен.

В каждой касте - свои правила, потому малообразованные люди очень редко имеют возможность осуществить переход по кармическо-иерархической лестнице.

Рождение в той либо иной касте воспринимается среднестатистическим индусом как карма, то есть награда или наказание за прошлую жизнь.

В частности, есть такое явление, как кулинизм - это отличительная привилегия элитной касты в районе Бенгалии. Кулины считают, что начало традициям особенных бракосочетаний было положено в незапамятные времена полулегендарным правителем Баллалом Сеной.

Кроме всего прочего, он пожаловал привилегированное, «дворянское» положение священнослужителям. Это сделано для того, чтобы привлечь в собственную страну побольше духовной силы.

Кулинизм, являющийся привилегией дворянской касты «духовников» жив по сей день и продолжает разрушать жизни тысяч индийских женщин.

Что такое кулинизм? Это многожёнство, при котором женщина лишена каких-либо прав полностью и находится в состоянии официальной наложницы. Причем в такой несправедливый брак представительницы прекрасного пола попадают девочками.

Чтобы выбрать жену, кулин приезжает в город или деревню, по списку обходит дома и поочерёдно «вступает в брак» с потенциальной невестой. И после небольшого отдыха отправляется к следующему порогу.

«Новоиспечённые невесты», сменив статус, сразу уводятся из дома. Их судьба незавидна: рожать детей и ждать ухода нелюбимого супруга.

При жизни кулина его жена фактически превращается в физический инкубатор и служит средством удовлетворения плотских потребностей супруга.

При этом средств на их существование не выделяется. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, невостребованные жёны кулинов отправляются на паперть, чтобы телом заработать себе на пропитание.

А после кончины кулина его жена получает статус «вечной вдовы», которая больше не может выйти замуж. Более того - «вечная вдова» попадает в негласную касту женщин, которые оказываются вне социального круга. 

Кулинизм по настоящий день жив, он здравствует в ряде регионов Индии, однако власти закрывают на это глаза. 

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