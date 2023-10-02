Евангелиста рассказала, как борется с онкологией, которую обнаружили в 2018 году

Диагноз рак молочной железы Линде Евангелисте поставили в 2018 году.

После знаменитость пережила операцию по двойной мастэктомии.

В 2022 году недуг вернулся, а позже ей был поставлен диагноз рак грудной мышцы.

Совсем недавно Евангелиста дала интервью изданию The Sun, где призвала женщин вовремя проходить ежегодное медицинское обследование, так как выявление онкологии на ранних стадиях дает большой шанс выздороветь.