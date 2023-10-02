Уроженка Украины Анна Асти стала россиянкой

Дело в том, что мужем украинской певицы Анны Асти является россиянин, а потому получить гражданство РФ ей не составило труда.

Еще в 2021 году в интервью Ксении Собчак исполнительница рассказала, что могла бы получить российский паспорт в 2020 году после заключения брака с предпринимателем из России Станиславом Юркиным, но делать этого не стала, опасаясь проблем с украинскими властями.

Анна пояснила, что в Украине проживают ее родители, которых она не забывает навещать.

О том, остался ли у Анны Дзюбы (настоящее время артистки) украинский паспорт, информация отсутствует.