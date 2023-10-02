Власова сообщила, что ее прокляла Ваенга, которая была ее лучшей подругой

Конфликт между лучшими подругами завязался тогда, когда Наталья Власова услышала в припеве одной из песен с нового альбома Елены Ваенги свою песню "Остров", которая увидела свет в 2000 году.
Неудивительно, что певица поинтересовалась у тогда еще приятельницы, почему та использовала ее музыку.
Ваенга накинулась на несчастную с проклятиями, утверждая, что очень жалеет о дне, когда научила Власову играть на гитаре.
Вразумительного ответа на свой вопрос Наталья так и не дождалась.
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